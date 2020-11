Thiès: Des poulets de chairs vendus dans des bassines où des seaux

Ils sont devenus nombreux les jeunes et femmes qui vendent les poulets de chairs déplumés dans des bassines où des seaux au niveau du Marché central de thiès. Nul ne peut les dépasser sans qu’il ne soit interpellé par ces vendeurs installés au niveau du passage à niveau et sur les rails.

Ces poulets de chairs fins prêts pour la cuisson et souvent moins chers sont très prisés par une partie de la population thiessoise. Et pourtant pas mal de gens s’interrogent sur la qualité de ces poulets mis dans des bassines où des seaux exposés sous le chaud soleil à longueur de journée.

Interrogées sur la qualité de ce qu’ils achètent, M. F et R. S n’ont trouvé rien de mal à acheter ces produits. Selon elles, ces poulets de chairs sont non seulement moins chers et sont à toutes les bourses. « Ces poulets n’ont rien à voir avec ce que les gens disent. J’en achète souvent pour préparer des sandwichs à mon restaurant. Depuis que j’ai commencé à acheter ces poulets je n’ai reçu aucune réclamation venant de mes clients. Donc il faut que les gens arrêtent de dire du n’importe quoi sur ces poulets » déclare M. F.

R. S, la trentaine et mère de deux enfants, trouve que ces poulets sont non seulement moins chers mais prêts à la cuisson. « Je ne me fatigue plus. J’achète ces poulets à 2000 frs dès à 1500 pour les petits que je prépare pour ma famille. La vie est chère. La dépense quotidienne ne peut pas régler certains frais. Donc il appartient à la femme de se débrouiller pour varier le menu et c’est ce que je fais » fait-elle savoir.

Très déterminé dans son travail de vendeur Ousmane « Ganaar » comme on l’appel, affirme que les poulets qui sont vendus au niveau du passage à niveau du marché central de Thiès sont de très bonne qualité. D’après lui, les gens qui mettent en doute de la qualité de leurs produits sont seulement des « jaloux » où des concurrents qui veulent les mettre en touche » se confie-t-il.