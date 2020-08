Thies : Des Politiciens au Cœur de Pierre, ces « traîtres » de la capitale du Rail

La capitale du Rail renoue avec ses politiciens d’un âge dépassé, des bandits camouflés en franc tireur, des fous qui en veulent du mal à tout le monde. Thies est la seule ville du pays où vivent des autorités soit disant qui n’ont trouvé comme seule occupation valable, que d’intégrer la Politique, pour s’attaquer aux populations .

Thies, la Ville des Politiciens Violents : Le LAMBI GOLO des « Wor Kat »

Une violence inouïe sans nulle autre pareille visible sur le visage de ces monstres déguisées qui passent la plupart de leur temps à trahir, à médire leur compagnon politique ou même l’Etat qui a assuré leur formation : « Thiessois Wor Kat la… » A-t-on l’habitude de dire : Hé bien Oui, Ils sont prêts à trahir leur propre mère pour accéder à un palier supérieur.

Fins calculateurs, Ils sont toujours maîtres des trahisons de dernière minute, prêts à abandonner les postes les plus juteux pour comploter avec l’ennemi. C’est le moment pour eux d’invoquer ou d’inventer des raisons fallacieuses pour essayer de « noyer » leur nouvel adversaire, « ancien patron » à qui ils vouaient une fidélité sans faille, l’accusant de tous les maux de la terre, le traitant de tous les noms d’oiseau, ils sont maîtres dans l’art de la calomnie et dans la fabrique des fausses nouvelles pour nuire leur adversaire, en vain…

A un autre Palier de l’échelle, il y a d’autres Politiciens qui tendent toute sorte de piège à leur propres amis Politiciens. Si ce ne sont des pierres jetées sur eux, ce sont des articles commandités et des sorties de jeunes politiciens sponsorisés par ces « Fous » pour attaquer et détruire… D’ailleurs, il n’est pas étonnant de constater que des Thiessois nommés à des postes de responsabilité soient automatiquement combattus par une meute enragée, prête à tout, pour éliminer une « personne devenue trop gênante ». Mais aussi, Le dédain total est leur jeu favori envers la population Thiessoise.

En effet, Certains d’entre ces Politiciens Thiessois traitent les habitants de la capitale du rail de tous les noms d’oiseau : traîtres, mange mil, charognards, moins que rien… Ils éteignent leur téléphone et n’attendent que le moment propice de la campagne électorale pour débarquer dans la capitale du rail. Ils ne se rendent même pas compte qu’à l’école certains de ces citoyens plus intelligents qu’eux, les coiffaient largement au poteau : Aujourd’hui ces derniers qui ont embrassé un autre métier outre que le leur, font leur preuve dans leur domaine et devraient plutôt leur servir d’exemple d’humilité. Que Nenni ! Ces politiciens de la capitale du rail, aidés par leurs sbires et des sois disant « inconditionnels », une fois élus à un poste de Responsabilité arborent une stature d’homme violent, prêt à mater les pauvres citoyens de la capitale du rail. Souvent armés d’une violence verbale ou physique, ils sévissent sur les notables, les chefs de service, les journalistes, les maires, les populations, les jeunes entrepreneurs…Prêts à les dénigrer, à les accuser, travailler à les faire relever de leur fonction, à les traîner dans la boue…à les détruire.

Thies, Pour un autre genre de Politicien

L’idéal de réussite pour un homme politique respectable est de contribuer au développement de sa localité. C’est du moins ce que les Populations attendent d’un Politicien, Homme sociable à l’oreille attentive, un encadreur engagé, prêt à soutenir sa ville et les hommes qui y vivent. Un bon homme politique doit se garder de faire le tour du Sénégal, pour essayer de dénoncer ou de dénigrer des gens dont il devrait s’approcher et soutenir leur action pour propulser le développement de sa ville. Si celui-ci se transforme en « SEYTANE » en « FEN KAT » ou « RAMBATH » c’est qu’ il aura largement raté sa mission. Les Populations de la capitale du Rail doivent plus que jamais ouvrir l’œil pour faire le choix entre l’homme politique, l’homme bon et respectueux qui nous respecte et qui a pour ambition de participer à faire avancer Thiès et le faiseur de malin, ce Méchant à la bouche tordue, au visage renfrogné qui veut dicter sa loi à tout le monde et nous faire passer pour des bourriques.