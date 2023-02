Thiès: La Jeunesse de Siré Dia déroule le Tapis rouge au Président Macky Sall et lui demande le « renforcer »

Thiès, Sénégal – Des jeunes leaders politiques de Thiès, And Dolel Siré Dia, Ndeye Daba Mboup et d’autres, ont tenu un point de presse ce 04 Février 2023 pour lancer un appel à la mobilisation pour l’accueil du Président Macky Sall. Lors de cette conférence, ils ont transmis un message clair au Président Macky Sall pour le retour de Siré Dia aux affaires et pour garantir sa victoire à Thiès.

Les jeunes leaders affirment que Siré Dia est le N°10 à Thiès, capable de garantir une large victoire pour l’Alliance Pour la République (APR) dans cette région. Ils ont également mis en avant les réalisations de Siré Dia pour la jeunesse de Thiès, « notamment la création de plus de 1500 emplois pour les jeunes avec des contrats à durée indéterminée (CDI) » a affirmé l’un d’entre eux.

Ndeye Daba Mboup a déclaré que les militants de Siré Dia portent la candidature de Macky Sall pour les élections présidentielles de 2024 et lui promettent une victoire garantie. Les jeunes leaders politiques de Thiès And Dolel Siré Dia sont déterminés à faire en sorte que la voix de Thiès soit entendue et à soutenir Macky Sall pour une réélection.

En conclusion, le point de presse tenu par les jeunes leaders de Thiès est un appel à la mobilisation pour soutenir Macky Sall et Siré Dia pour une victoire assurée à Thiès aux prochaines élections présidentielles. Les jeunes sont motivés et prêts à travailler ensemble pour le bien-être de leur région et du pays tout entier.

Partager : Tweet



WhatsApp