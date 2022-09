En conférence de presse, les jeunes du Parti Rewmi ont salué la nomination de Yankhoba Diattara comme ministre des Sports. Ils ont fait face à la presse ce dimanche pour se prononcer sur l’actualité politique nationale et dégager quelques perspectives en direction de 2024. Dans le même ordre d’idée, ces derniers se réjouissent et remercient vivement le Président Macky Sall d’avoir renouvelé sa confiance aux ministres Yankhoba Diattara et Pape Amadou Ndiaye, en les reconduisant dans le nouveau gouvernement dirigé par Amadou Ba.

S’agissant de l’installation de la 14 ème Législature, les militants du Président Idrissa Seck ont condamné fermement les comportements « indignes et irresponsables » de certains députés de la coalition Yewwi Askan Wi à l’ Assemblée nationale et certaines télévisions privées. En outre, quelques heures après l’annonce de Mimi Touré de son retrait du groupe parlementaire de Bby, ces derniers n’ont pas tardé à apporter une réplique salée sur le « comportement » de la tête de liste nationale de la coalition présidentielle lors des dernières élections législatives.

Pour mieux baliser le chemin et préparer l’élection présidentielle prévue en 2024, ils ont interpellé tous les responsables de Bby dans la capitale du rail de redoubler d’effort pour faire face aux préoccupations des citoyens thiessois afin de consolider les acquis de la mouvance présidentielle à Thiès, entre autres.