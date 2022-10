La décharge de Keur Massamba Gueye 1 est située à l’entrée de Thiès sur la route de Mbour, juste après l’autoroute à péage. Elle est à cheval entre la commune de Fandène et celle de Thiès Ouest.

En effet, des montagnes de plastique, de ferraille et d’autres détritus campent le décor avec des odeurs nauséabondes. Plus de 200 personnes y travaillent pour le recyclage. Cette décharge devient une entreprise qui fait vivre des milliers de familles. En outre, pour certains cette décharge suscite de l’espoir, par contre d’autres soutiennent le contraire à cause de la pollution qui prend une proportion inquiétante d’autant plus que 《tous les enfants et les adultes ont des maladies pulmonaires 》.

Ainsi , les riverains lancent un cri de cœur pour alerter les autorités municipales, les ministères concernés afin de prendre des solutions pérennes qui vont améliorer considérablement ce cadre de vie. Regardez !