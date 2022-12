Le Maire de Thiès Babacar Diop commémore Mamadou Dia

Une stèle en mémoire du Président Mamadou Dia a été inaugurée par le Maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, samedi 17 décembre 2022 . Une cérémonie à laquelle ont assisté ses collègues Maître Ousmane Diagne maire de la commune de Thiès Est et les deux représentants de ses deux autres collègues (Nord et Ouest), mais aussi les autorités et les invités.

A cette occasion, l’édile de la cité du rail a salué le leadership de Mamadou Dia. Accusé par son ami et compagnon, Léopold Sédar Senghor, d’avoir voulu fomenter un coup d’État, il a été jugé par un tribunal spécial et condamné à perpétuité. Il a été libéré après douze ( 12) ans de détention à la prison de Kédougou. Avec cette histoire 《sombre 》et parfois 《douloureuse 》, selon Babacar Diop, Mamadou Dia mérite une reconnaissance dans ce pays.

Il poursuit : 《 Mamadou Dia a signé l’acte d’indépendance du pays. Il a installé le premier gouvernement après l’indépendance du Sénégal. Il a créé L’ENA et l’ENEA, deux écoles prestigieuses qui forment les cadres de l’administration sénégalaise. Il était plus qu’un Premier ministre 》. Cette figure emblématique, pour le maire de la ville de Thiès, doit être enseignée dans les écoles et les universités du Sénégal. 《 Il est temps que les jeunes et les populations du pays connaissent l’histoire de Mamadou Dia 》, a – t – il insisté.

En outre, la cérémonie officielle de l’inauguration de la stèle commémorative du Président Mamadou Dia coïncide avec la date du 17 décembre 1962 où le Président du Conseil de gouvernement du Sénégal avait été mis aux arrêts par Léopold Sédar Senghor.

