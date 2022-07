Venu accomplir son devoir citoyen, Idrissa Seck, président du parti Rewmi, a été triomphalement accueilli au centre de vote de l’école élémentaire Malick Kaïré Diaw par une foule immense arborant des foulards et des mouchoirs de couleur blanche. Une haie d’honneur, à son intention, a été jalonnée tout le long du trajet qu’il a emprunté pour arriver à son centre de vote.

Accompagné de quelques responsables de BBY, Idrissa Seck a voté au bureau 4 de l’école de son quartier natal. Après avoir voté, l’ancien 1er ministre s’est dirigé vers la sortie pour s’adresser aux journalistes. Toutefois, les militants de BBY, surexcités et satisfaits d’avoir accueilli leur leader, n’ont laissé aucune possibilité aux journalistes de lui poser des questions. Les militants scandaient énergiquement le nom du président du Conseil économique social et environnement (CESE).

Les tams-tams, les tambours d’aisselles, les djembés et les sifflets rythmaient les pas de danses des jeunes et des femmes venus manifester leur affection, leur sympathie et leur attachement à l’ancien maire de Thiès. Vêtu d’un boubou de couleur bleue, Idrissa Seck, tel un conquérant, distribuait généreusement des sourires tout heureux de l’accueil triomphal que lui ont réservé les habitants de son quartier.