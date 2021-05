Thies: Campagne de vaccination contre la Covid 19: La SSPT vaccine ses ouvriers et les populations environnantes

Comme la indiqué Pape Blondin DIOUF directeur des Ressources Humaines,, « la Société des Phosphates de Thiès a souligné son engagement , dans le cadre le cadre de sa responsabilité d’entreprise, dans la lutte contre la covid-19, aux côtés de l’Etat.

Cependant, elle poursuit son action, par la sensibilisation et la remise des de kits alimentaires et sanitaires à ses employés et populations de ses sites d’exploitation: Pout, Lam-Lam, Allou Kagne etc. Au moment où nous mettons sous presse, plus 192 personnes ont été déjà vaccinées contre le coronavirus.

De l’avis du Dr Madocky Maguette DIOP, médecin et conseiller de la société, c’est Jean Martin Directeur de la SSPT vacciné en premier, qui a donné le coup d’envoi de la vaccination. « L’opération étant menée en toute intelligence, avec la région médicale de Thiès et le district sanitaire de Pout. Cependant, il a prouvé l’innocuité de la dose vaccinale et exhorte au respect des gestes barrières, car pour le praticien : « la covid est toujours dans le creux d’une deuxième vague. »

Enfin, Mme Awa NDIAYE, cadre de la société se voulant ” facilitatrice” estime pour sa part que « la vaccination et les donations, sont des opportunités pour les travailleurs, les hôpitaux, établissements scolaires et les populations pour « faciliter les mesures de protection.»