Le président And Siggil Thiès, Abdoulaye Dièye n’a pas lésiné sur les moyens pour répondre favorablement à la demande de l’ Imam de la mosquée de Médina Fall et ses collaborateurs. A travers une émission à la radio Sud Fm Thiès, ces derniers ont lancé un appel de solidarité aux bonnes volontés pour bénéficier un matériel de sonorisation de qualité. Finalement, il a répondu présent sur ce message lancé la semaine dernière . La cérémonie de remise de ce don de matériel a eu lieu ce vendredi 01 avril 2022 au quartier Médina Fall, en présence des émissaires du donateur et les responsables de cette mosquée. En outre, Ahmed Mbaye, Coordonnateur de la coalition citoyenne And Siggil Thiès, a dirigé la délégation venue représenter le responsable moral dudit mouvement.