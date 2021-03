THIES A L’AVANT -GARDE POUR LA PAIX

La jeunesse thièssoise, constituée pour la plupart de chômeurs, de diplomés sans emploi et de porteurs de projet ,sont un modèle et un sujet de fierté pour le Sénégal, dans la mesure où elles ont si bien assimilé les leçons du passé. Leur attitude sage durant les jours de manifestation, où notre pays, pris dans le l’éruption explosive d’un volcan plinien, semblait sombrer dans la déliquescence! Thiès, l’unique ville qui n’a pas pris feu, a montré au reste du pays le chemin vertueux qu’il fallait prendre. Politisées par les soins d’une avant-garde responsable, composée de jeunes leaders comme Abdoulaye Dièye, et d’autres anonymes, les forces citoyennes de la Cité du rail ont prêchés par l’exemple. Dès les premières heures de la révolte, le message de Abdoulaye Dieye Président de Siggi Jotna a maitrisé le tempérament thiessois , et calmé les élans rebelles d’une jeunesse désormais éduquée par un grand-frère qui a tracé la route de l’auto-emploi,de la responsabilité et du patriotisme actif



Ainsi le Discours du Président Macky Sall s’inscrit bien dans le cri de coeur de Siggi Jotna et de son leader. Ce modèle doit demeurer intangible. Thiès semble avoir choisi désormais de marcher avec Abdoulaye Dièye pour accéder au bien-être social que promet le dispositif de rectification déjà entamé dans le message présidentiel du 8 Mars



Entre Abdoulaye Dièye, président de Siggi Jotna et les populations de Thiès, un nouveau pacte venait d’être “signé” à travers leur comportement face au chaos qui menaçait le Sénégal

Ce nouveau pacte écrit dans les lettres de la déclaration de Abdoulaye Dièye, appelant à la sérénité et à la responsabilité, confirme que Siggi Jotna est bien l’expression consciente du processus inconscient d’appropriation citoyenne active

BAYE ALI GUEYE DOCTORANT EN AES