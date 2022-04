La délégation générale de protection sociale et à la solidarité nationale a lancé ce vendredi 01 avril 2022, la deuxième phase du projet dénommé « Yokk koom koom » pour épauler les ménages pauvres et vulnérables dans la région de Thiès, en collaboration avec la Fédération « Kajoor jankeen ». Plus de 55 jeunes vont servir de relais sur l’ensemble du territoire régional pour piloter ce projet.

Au Sénégal, le programme de protection sociale adaptative dans le Sahel ( ASP) a été mis en œuvre à partir de 2018, dans le cadre du projet « Yokk koom koom » qui appuie et complète le Programme National de Bourses de Sécurité Familiale ( PNBSF). En effet, la Fédération « Kajoor janxeen » a décidé de former plus de 55 jeunes qui vont piloter la deuxième phase du projet sur les différentes communes de la région de Thiès afin de contribuer au développement socio – économique de la région.

Selon les responsables dudit projet, une phase pilote a touché 15000 ménages en milieu urbain et péri – urbain dans les régions de Dakar, Thiès, Kaolack et Saint Louis.

Plus loin, pour mieux appréhender cette approche intégrée et promouvoir les activités économiques des ménages vulnérables, le projet vise plus de 1384 bénéficiaires dans les trois départements de la région de Thiès. Les jeunes qui serviront de relais pour mener à bien cette activité seront formés sur la sensibilisation communautaire avant d’exercer la pratique sur le terrain. En outre, ces derniers vont subir une formation intense qui nécessite une bonne maitrise des outils informatiques qui serviront de guide dans la collecte des données au niveau des ménages vulnérables.