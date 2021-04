Thiès: 55 Camions Frigorifiques Remis aux Mareyeurs

A la Promenade des Thiessois, s’est tenue une grande réception de remise de camions frigorifiques pour le transport des produits halieutiques au profit de la filière pêche. On notait la présence du représentant du maire de Thiès-ville, de Thierno MBENGUE président national des mareyeurs, Général NDIAYE, Kaïré, Lika DIENG présidente des transformatrices de Thiès, les ténors de la filière, des émissaires de Sen bus, de la DER, des mareyeurs qui ont tour à tour exprimé leur satisfaction.



« L’industrialisation automobile locale, rehaussée… »

La Sen BUS a procédé à la livraison de 55 camions frigorifiques aux mareyeurs de Thiès. L’objectif majeur, étant la modernisation du parc des véhicules pour le transport des produits halieutiques. La présence de Sen bus montre aussi l’intérêt mais également la place qu’accorde l’Etat du Sénégal à l’industrialisation automobile locale. » S’est félicitée la représentante de la société. En effet, depuis plus d’une dizaine d’années que la société est en partenariat avec l’Etat du Sénégal , pour la fourniture de véhicules de transport mais aussi de transports de produits de consommation.



Respect de l’entretien des véhicules. Mais d’après la représentante de la société, « c’est dans ce cadre qu’on été livrés des minibus à Dakar et dans les capitales régionales et ces camions livrés à Thiès. La Sen bus a d’autres programmes avec la DER pour les gros porteurs, les tricycles etc. Il faut signaler qu’en pleine production la société automobile emploie 500 jeunes». Elle a adressé ses vifs remerciements à la Der et aux mareyeurs pour leur confiance, mais les exhorte à respecter le programme d’entretien, avec la présence à leurs côtés du service après vente 7 jours sur 7 (SEV). Cette livraison des 55 camions de 5 et 10 tonnes par la DER a pu être effective, grâce à la volonté politique au chef de l’Etat Macky SALL qui envisage d’injecter encore 2 milliards pour l’acquisition de 50 autres camions frigorifiques, toujours dans le cadre de l’ emploi des femmes et des jeunes en investissant dans le capital humain , tel que défini dans le Plan Sénégal Émergent qu’il réaffirmera lors du Conseil Présidentiel de ce mois, prévu à Diamniadio…