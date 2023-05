Thiés: 50 millions en faux saisis sur deux sénégalais et un gambien par la Section de recherches

Thiès est devenue le foyer des trafiquants de faux billets de banque. La dernière saisie effectuée par la Section de recherches de Thiès date de vendredi.

Selon L’ Observateur qui rapporte l’information, le Capitaine Diouck de la Section de recherches de Thiès et ses collaborateurs ont mis la main sur deux Sénégalais et un ressortissant gambien en possession de 50 millions F cfa en faux billets.

En effet, ils ont détenu des fausses coupures de 5000 et 10000 F cfa. Ils ont été arrêtés par les limiers et poursuivis pour tentative de contrefaçon et mise en circulation de faux billets de banque.

Pour rappel, depuis fin 2022, une contrevaleur de plus de 4 milliards F cfa est saisie par la Section de recherches ainsi que les services des Douanes et une vingtaine d’individus arrêtés.

Partager : Tweet



WhatsApp