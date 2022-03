Africa Feliz Sénégal , une association à but non lucratif , en collaboration avec le Cdeps , a organisé , ce lundi 28 février 2022 une session de formation sur l’ entrepreneuriat et leadership , au siège de l’ Espace Jeunes de Thiès.

30 jeunes formés venus dans la capitale du rail, ont bénéficié une formation en entrepreneuriat et leadership assuré par le célèbre coach en développement personnel M Karounga Camara.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre » d ‘une vision déclinée par l’association pour accompagner les jeunes et les femmes , à exprimer , développer , renforcer progressivement leurs capacités pour gérer eux – mêmes leurs projets futurs jusqu’ à l’insertion socio professionnelle » , a – dit Madame Mariama Badji , présidente d’ Africa Feliz Sénégal . En effet , avec la floraison des mouvements associatifs à Thiès, la responsable de ladite structure tend la main à tous les acteurs pour atteindre à des résultats beaucoup plus probants .

Dans cette dynamique, ces jeunes , issus des différents quartiers de la ville , sont dotés d’un savoir – faire dont l’expression requiert du savoir – être bénéfique à notre société .

Pour rappel , Africa Feliz Sénégal a pour mission de contribuer à la formation qualifiante et à l’insertion dans le marché du travail des jeunes et des femmes , à travers le renforcement de leurs capacités techniques et organisationnelles et le mentorat. C’est ainsi qu’ elle a formé plus 580 jeunes sur l’ ensemble du territoire national .

Donc il était question dans cette session de formation de renforcer les jeunes à devenir des leaders dans leur localité , mais aussi à inciter ces derniers à mener des activités après avoir bénéficiés cette opportunité . C’était une formation des jeunes sur l’éducation à la citoyenneté, le leadership et l’entrepreneuriat organisée par le Cdeps de Thiès en collaboration avec Africa Feliz .