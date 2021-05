Thiés 14 iéme édition des audiences publiques, Talla Sylla étale ses réalisations et fait des promesses…

L’édile de Thiès faisait face hier aux différentes catégories socioprofessionnelles de la ville lors de la 14-ème édition de ses audiences qu’il tient tous les six mois, pour rendre compte de l’état d’avancement et des perspectives de sa gestion à la tête du conseil municipal qu’il dirige depuis 2014. cette rencontre qui a finie d’être inscrit dans l’agenda de fonctionnement de l’hôtel de ville de la capitale du rail avait comme invité d’honneur, l’association des tailleurs de Thiès.

Le maire Talla Sylla a rendu un hommage à ses collègues maires-conseillers. L’édile de Thiès est également revenu sur l’importance des audiences publiques qui est plus qu’une reddition des comptes en faveur des populations délégataires de pouvoir du maire pour de l’exercice des 6 derniers mois, mais aussi une preuve de transparence « source de quiétude et de stabilité sociale», a-t-il expliqué.

Par conséquent, il a loué la politique appelé «Wagnou Dara», créé pour venir en aide aux enfants talibés. Ainsi, pendant 99 jours, c’est plus de 15900 enfants qui n’ont pas assailli les rues à la quête de l’aumône ou de pitance. L’objectif de cette politique rentre dans le cadre de la protection des talibés contre le Covid19. Toujours concernant la petite enfance, Talla Sylla a rappelé l’érection du projet keur Xaleyi dont le taux d’exécution dépasse 80% qui est mis sur place pour circonscrire le problème des enfants de la rue.

Dans le global, on peut compter des journées de consultation médicale gratuite offertes par la mairie de ville aux populations nécessiteuses, le recrutement de plus de 315 personnes dans le cadre du programme F.E.R.A pour les opérations de désensablement et la gestion de la propreté de la ville de Thiès. En plus de ceci, il faut compter bientôt sur une unité de gestion et de transformation des déchets déversés à Mbeubeuss, au quartier Peulh Gua à Thiès. La deuxième tranche du promoville est aussi attendue selon le maire pour les quartiers Sampathé, Ballaley entre autres avec prés de 10 kilomètres de route accompagnée de l’éclairage et de l’assainissement qui sied.

Thiès étrennera son centre de gériatrie, la deuxième infrastructure du genre dans le pays, après celui de Ouakam, à Dakar, le maire a profité de l’audience publique pour faire l’annonce. Selon Talla Sylla cette structure de prise en charge sanitaire des personnes du troisième âge, sera réceptionnée, lors des 7-èmes journées médicales de Thiès, prévues les 30 et 31 juillet.

Ce centre financé par la Fondation Sonatel, offrira un plateau médical de qualité aux personnes du troisième âge.

Une proposition sera faite aussi bien à la fondation qu’au ministère pour que ce centre soit baptisé du nom de Souleymane Kanté, doyen des délégués de quartier de Thiès, a-t-il dit.

Au-delà de la santé, Talla Sylla a dressé, lors de cette rencontre, un bilan jugé satisfaisant par ses partisans, tout en annonçant des actions à venir dans les domaines de la voirie, de l’éclairage public, de l’extension du réseau d’eau potable, de l’environnement, etc.