L’ Amicale des Militaires et Anciens Militaires ( AMAC) de la classe 1992 a organisé, à Thiès, une campagne de circoncision gratuite. A cet effet, 124 enfants ont été circoncis par cette association qui œuvre dans le social, la citoyenneté et le sens de la responsabilité civique. Dix infirmiers ont été mobilisés pour la réussite de cette activité humanitaire. En outre, l’ Amicale des Militaires et Anciens Militaires a parrainé la première édition à Serigne Idrissa Ndiaye Sayfoul Khadim, un marabout très réputé dans le social dans la capitale du rail.

Parlant de l’importance de cette activité qui vient à son heure, les populations ont magnifié le geste posé par l’ AMAC 1992. Elles ont remercié les initiateurs qui ont pris l’engagement de dérouler cette action humanitaire au bénéfice des thiessois. Prenant la parole, le porte-parole du jour est revenu amplement sur les missions de cette dite association et ses activités qui sont déclinées en perspective. Il a remercié les autorités administratives, le médecin – chef régional de Thiès et l’ensemble des acteurs de la santé qui ont contribué positivement pour la mise en place de cette activité dans la commune de Thiès Nord, précisément à la résidence de Serigne Idrissa Ndiaye.

Pour sa part, le parrain de la campagne de circoncision gratuite a fait un bref rappel sur sa vie avec sa famille modeste avant de remercier les membres de cette association qui ne cessent de traduire les concepts de « patriotisme », de « civisme » sur la vie des populations de la capitale du rail. Il a décidé d’assurer l’aspect financier durant toute la durée de cette activité et celle qui se profile à l’horizon. Il souhaite que l’ AMAC 1992 puisse continuer cette action hautement symbolique dans les années à venir pour donner encore la chance aux familles démunies. Pour rappel, la campagne de circoncision gratuite de l’ AMAC 1992 a regroupé les enfants des quartiers Sampathé, Keur Issa, Keur Mame Elhadji, Diakhao, entre autres.