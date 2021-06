Thiés : 1 milliard pour payer les ex temporaires du chemin de fer… Diattara dévoile le “Seritieu” succulent de Macky pour Thies”

Le Président de la République va débloqué une enveloppe d’un Milliards de F CFA pour les ex cheminots, une annonce faite par le Ministre Yankhoba DIATTARA. Une pierre 2 coups ; le président de la république Macky Sall, va profiter de sa venue à Thiés pour inaugurer L'(ISEP) Institut Supérieur d’Enseignement Professionnel et lancer l’ouverture du pôle de l’emploi.

Le ministre de l’économie numérique à tenu un point de presse au Cyber Campus pour remercier le président de la république qui a procédé au virement d’un chèque d’un milliard pour les ex temporaires des chemins de fer. Un soulagement de centaines de famille qui attendaient impatiemment leur payement Ajoute-t-il et lance un appel aux thiessois pour un accueil chaleureux du président de la république qui viendra inaugurer l’ISEP, une infrastructure scolaire de grande dimension où le président a consenti un investissement de près de 9 milliard de FCFA souligne Yankhoba DIATTARA. Il annonce aussi que le chef de l’État va aussi procéder à l’ouverture du pôle de l’emploi de Thiès et profitera de l’occasion pour parler aux jeunes et partager avec eux les opportunités d’emplois qu’il a mis à leur disposition mais également des investissements importants consenti pour les permettre de développer une activité génératrice de revenus.

Le vice-président du conseil départemental de Thiès appelle à l’unité de la population pour accueillir Macky Sall de manière républicaine, de manière généreuse et historique car selon lui, la mobilisation de demain dépassera toutes les mobilisations que Thiès n’ait jamais connue, ” 2 forces politiques d’envergure vont se croiser, vont se donner la main, vont se retrouver dans l’unité. Donc cette force n’est pas égalable.

Répondant à la question concernant les problèmes des chantiers de l’Université Iba Der Thiam, il assure que les étudiants ont repris les cours et que dossier est en très bonne voie pour l’achèvement des travaux de leur établissement.