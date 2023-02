Thierno Moussa Sow dénonce le dénigrement de la race peulh

Thierno Moussa Sow, un leader communautaire, a organisé une conférence de presse pour dénoncer le dénigrement constant de la race peulh au Sénégal. S’exprimant devant un public attentif, il a exprimé son mécontentement face à l’accusation systématique des peuls chaque fois qu’un vol ou un crime est commis.

Une intervenante a également évoqué un incident violent qui a eu lieu récemment et qui a suscité la colère des populations. Il a affirmé que des membres de la communauté peulh ont été violemment agressés, leurs biens ont été détruits et leurs familles ont été traumatisées. Il a déclaré que cette violence n’était pas acceptable et que les responsables devaient être traduits en justice.

Elle a également déploré le manque de réaction de la société civile et des organisations de défense des droits de l’homme face à ces violences. Il a lancé un appel à tous les défenseurs des droits de l’homme pour qu’ils se mobilisent et condamnent ces violences.

En conclusion, Thierno Moussa Sow a appelé les autorités sénégalaises à faire respecter la loi et à assurer la sécurité et la protection des communautés vulnérables. Il a déclaré que les peuls étaient des citoyens à part entière et qu’ils méritaient le respect et la protection de l’Etat. Il a exhorté les autorités à traduire les responsables de ces violences en justice afin de mettre fin au cycle de violence et de dénigrement de la race peulh au Sénégal.

