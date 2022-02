ce mardi 22 février 2022 coïncidera avec la date de l’inauguration du stade de Diamniadio . Ce joyau qui répond aux standards internationaux était un rêve qui devient une réalité . Malgré les 150 milliards dépensés au grand bonheur des sportifs , le président du parti de la République des Valeurs pense que ce stade n’ a pas sa raison d’être. » Economiquement il n’y a aucun sens de faire le stade de Diamniadio . Je sais que beaucoup vont m’ en vouloir . Ce stade qui a coûté 150 milliards ne sera jamais rempli ou ne sera rempli qu’ à quelques rares occasions « , a dit Thierno Alassane Sall . Qui poursuit : » Il faudra l’ entretenir et pour ce faire , pour nettoyer , éclairer , etc. »

Et , il n’ y a pas de recettes propres au stade qui vont pouvoir supporter son entretien et rembourser la dette . Donc , ce stade va augmenter le service de la dette . C’est pareil pour Dakar Arena . Vous avez vu combien de fois ce stade a été utilisé pendant ces 4 dernières années ? Dans ces conditions où on manque de lycées , où on manque d’hôpitaux , où on manque de véhicules pour assurer la sécurité du pays . ( … ) . Je pense que ces dépenses- là devaient être reléguées au second plan dans ce pays où même pour les sportifs qui vont m’ en vouloir parce que j’ai évoqué ce sujet quand ils se blessent , il y ‘ a très peu d’infrastructures disponibles pour les prendre en charge . Voilà la situation de précarité dans laquelle on vit et qu’il faut régler » .