Thierno Alassane SALL, l’homme dont le Sénégal a besoin pour son réel développement

Depuis la sortie du livre « le Protocole de l’Elysée » du président du parti « la République des Valeurs » Thierno Alassane SALL, la majorité des sénégalais et de la diaspora se l’arrachent comme de petits pains et en ont fait leur bouquin de chevet. Tellement le contenu écrit dans un français de qualité, clair et digeste, raconte le parcours politique d’un homme exceptionnel qui a su dire toujours non quand les intérêts du Sénégal et des sénégalais sont menacés, avec dignité, courage et responsabilité, mais aussi pour l’amour qu’il porte pour son pays.

Entre autres actes de haute portée patriotique dont il a fait l’objet :

Son opposition en 2007, pour les besoins de la sécurité de notre espace aérien, à la boulimie foncière injustement exercée par l’ancien régime sur une bande de terres qui ceinturaient une partie de l’Aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. Il était en ce moment chef de département de la sécurité aérienne de l’ASECNA. Ce qui lui avait valu l’affectation aux Comores en guise de punition. D’ailleurs en quittant son service, le personnel de l’ASECNA, très reconnaissant, lui avait réservé une haie d’honneur avec des pagnes étalés à même le sol sur lesquels Thierno Alassane SALL avait marché pour aller regagner sa voiture, le bras levé en signe de remerciements.

Au nom de la gouvernance sobre et vertueuse dont il a été partisan concepteur, il s’est battu pour que les salaires trop élevés des directeurs généraux soient revus à la baisse dès sa prise de fonction à l’ARTP comme directeur général en 2012 juste après leur prise du pouvoir. Pourtant il pouvait fermer les yeux et bénéficier des nombreux avantages liés à cette fonction.

Il a osé refuser au Président Macky SALL la signature du contrat de pétrole entre le Sénégal et TOTAL, parce que estimant l’offre de ce dernier en deçà de l’intérêt de notre pays. Refus qu’il a assumé en démissionnant de son poste de ministre de l’énergie avec dignité. Un acte rare de nos jours.

Dites-moi qui a fait mieux que lui ?

Je répondrai prochainement au Ministre Omar YOUM en lui présentant sur tableau l’ensemble des réalisations de Thierno Alassane SALL à Thiès.

Je dirai à FatouThiam ex. député, transhumante, que les sénégalais ont compris son jeu qui consiste à critiquer Thierno Alassane SALL pour plaire au président Macky SALL et ainsi espérer être récompensée par un poste.

A la journaliste Aissatou Diop FALL, je dirai qu’un vrai journaliste doit avant de critiquer un livre le lire d’abord. La pauvre!, elle a été ridicule à force de vouloir convaincre ses camarades de ne pas lire le livre. Ceux-ci, étonnés par ses propos puérils riaient sous cap, quelle honte !

Thierno Alassane SALL n’a trahi aucun secret, il dénonce ceux qui ont trahis le Sénégal.

Abdou KASSE, Responsable politique de la République de Valeurs à Thiès