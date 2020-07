«Macky Sall a abandonné les Sénégalais avec le virus», Thierno Alassane Sall

«Macky Sall a abandonné les Sénégalais avec le virus», d’après Thierno Alassane Sall. Le leader de la République des valeurs était l’invité de l’émission Jury du dimanche sur I-radio. Il a fait un bilan de la gestion de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, par le chef de l’Etat.

Pour T.A.S, “les véritables chefs d’Etat se révèlent dans les situations exceptionnelles… Le président de la République, «en prenant certaines mesures comme la levée de l’état d’urgence assorti du couvre-feu, a tout bonnement abandonné les Sénégalais avec le virus… Il s’est mis en quatorzaine chez lui et a dit au peuple de se débrouiller… Macky Sall ne s’est pas préparé pour faire face au virus…”

“Mais, au moment où il parlait, le 29 dernier, il y avait 6 698 malades, 4 300 guéris, 108 décès et plus de 2 200 sous traitement. Si on avait mis en place des procédures qui marchent, on n’aurait pas eu une croissance exponentielle de cas et, aujourd’hui, le plus grave, c’est qu’on ne sait plus où se trouve le mal dans ce pays…“, regrette M. Sall.

