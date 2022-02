Réélu pour un deuxième mandat lors des élections locales du 23 janvier 2022 dans la commune de Thienaba , Talla Diagne a fait face à la presse ce Week- end , pour fustiger le comportement de certains leaders qui » menaient des tentatives pour lui barrer la route avec des listes parallèles ».

Sur ce , l’ édile de la commune de Thienaba et ses alliés ont contesté les responsables qui « voulaient déstabiliser la coalition Benno Bokk Yakaar en mettant du sable sur leur bilan et programme qu’ils ont présenté dans les 61 villages qui composent cette sphère géographique , située dans la cité religieuse de Mame Amary Ndack Seck » , ont – ils souligné .Par conséquent , ils sont plus que jamais déterminés pour faire face à toute tentative de sabotage au sein de cette ladite coalition dans les cinq années à venir dans cette zone .

Dans ce même registre , les alliés du maire Talla Diagne réclament beaucoup plus de considération pour leur maire dans les législatives qui se profilent à l’horizon . Par ailleurs , ils ont également exprimé quelques doléances à l’ endroit du Chef de l’ Etat afin qu’ il puisse participer activement sur l’émergence de la commune de Thienaba , en privilégiant l’adduction d’eau potable en qualité suffisante qui reste une véritable problématique majeure dans les autres villages de la commune qui hurlent souvent leur soif dans les médias , sans oublier l’électricité , la formation des femmes , l’ emploi des jeunes , entre autres .