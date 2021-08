Condoléances à Thienaba: Le PR Macky Sall annonce a reprise des travaux de la Maison des Hôtes

Le chef de l’Etat Macky SALL s’est rendu à la ville sainte de Thienaba pour présenter ses condoléances à l’occasion de la disparition du guide de la Tarikha, Serigne Abdou Rahim SECK. Il conduisait une importante délégation composée d’autorités administratives, de chefs de services des corps constitués du gouvernement.

Au cours de cette visite, le président de la République, au nom de la Nation sénégalaise, s’est adressé solennellement au nouveau Khalife Serigne Assane SECK, rendant un vibrant hommage à l’illustre disparu qui a consacré toute sa vie au service de ses compatriotes et à défendre la cause et les principes islamiques.

Le chef de l’Etat à profité de cette occasion pour annoncer la reprise des travaux de la Maison des Hôtes, dont l’entrepreneur a été choisi et le financement d’un coût de 800 millions, disponible. Il a également réaffirmé son soutien au nouveau guide des Thienaba pour les lourdes taches qui vont peser sur ses épaules et à l’aider à parachever les projets initiés par son prédécesseur.

Répondant à son hôte, le Khalife Serigne Assane SECK a chaleureusement remercié le chef de l’Etat de sa visite, tout en évoquant avec brio, les relations particulières le liant à l’auguste famille du fondateur, Amadou Ndack SECK, au président Macky SALL, tout en le remerciant pour sa bonté à vouloir toujours conférer à la commune , un statut prestigieux ..