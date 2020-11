Thiaroye sur Mer : Le gouverneur de Dakar craint une contamination à plus grande échelle

L’origine de la pathologie qui s’est abattue sur les 300 pêcheurs de Thiaroye sur Mer reste toujours inconnue.

Cette maladie mystérieuse qui a touché les pêcheurs inquiété plus d’un. Le gouverneur de la région de Dakar Al Hassan Sall d’annoncer qu’il faut craindre une contamination à plus grande échelle, d’autant plus dit-il que tous les malades reviennent de zones comme Saint Louis, Potou, Mbour entre autres. Il l’a fait savoir Mercredi lors d’une tournée qu’il a effectué à Thiaroye.