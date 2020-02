Teuss Zik Fm Du Vendredi 07 Fevrier 2020 Avec Ahmed Aidara

Dans l’émission Teuss Zik Fm du vendredi 7 février 2020 Ahmed Aidara et ses amis reviennent d’abord sur l’histoire d’une mère de famille qui est à la recherche de sa fille du nom d’Aby Mané. D’après sa maman qui raconte les faits, la jeune dame est âgée de 28 ans et est elle mariée. Elle à disparu depuis le 21 décembre et jusqu’à présent personne n’a eu de ses nouvelles.

D’après sa mère, elle a peut être été traumatisée par la disparue soudaine de son père qui est décédé, ce qui pourrait justifier les raisons de son départ. Sa Maman est venue dans l’émission Teuss pour lancer un avis de recherche afin que sa fille puisse être retrouvée le plus rapidement possible.

Dans l’émission Teuss Zik Fm du vendredi 7 février 2020 Ahmed Aidara et ses amis reviennent aussi sur l’histoire d’un homme qui à disparu depuis plus de vingt ans

D’après la fille qui raconte, c’est un jeune immigré du nom de Arona Amadou Sall qui était partie en Espagne laissant toute sa famille et sa femme derrière lui. Mais le problème après quelques mois il avait coupé toutes relations avec sa femme et ses proches qui étaient au Sénégal.

Apres plusieurs années on leur annonça que le jeune homme était décédé en Espagne des suites d’une maladie et la famille fut le deuil de son fils. Quant à sa femme, elle s’est remariée.

Mais six années plus tard, le jeune immigré réapparu au Sénégal dans son village natal, chez ses parents et ces derniers furent choqués de savoir qu’il était toujours en vie depuis tout ce temps.

Il reprit une vie normale, il investit dans l’élevage et pris une autre épouse. Mais Apres deux mois de mariage il décida de repartir en Espagne et depuis lors ca fait vingt ans que sa famille n’a plus eu de ses nouvelles. C’est la raison pour laquelle ils sont venus dans l’émission Teuss espérant le retrouvé un jour.