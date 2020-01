Teuss Zik Fm Du Mercredi 29 Janvier 2020 Avec Ahmed Aidara

Dans l’émission Teuss du Mercredi 29 janvier 2020 Ahmed Aidara et ses amis reviennent sur un père de famille du nom de Traoré qui est à la recherche de son fils qui a disparu depuis 2008.D’après son père, son fils avait treize (13) ans quand il a quitté le domicile famillial.

A l’origine de cette fugue une dispute banale avec une ses sœurs, pris de colère ,il sortit de la maison et jusqu’à aujourd’hui, aucun membre de sa famille ou même de son entourage n’a plus eu de ses nouvelles. Fatigué de le rechercher en vain, son père est venu dans l’émission Teuss en gardant espoir de le retrouver un jour. D’après la description de son père le jeune garçon s’appelle Pape Amadou Traoré et il est de teint claire.

Dans l’émission Teuss du Mercredi 29 janvier 2020 Ahmed Aidara et ses amis reviennent sur l’histoire de la dame qui a été tuée et égorgée à Kolda.

En effet, il y a un nouveau rebondissement dans cette affaire car l’enquête a conclu qu’il s’agissait bel et bien d’un crime passionnel et que c’était son mari qui était l’auteur de ce crime odieux.

Tout est partie quand le mari à su que sa femme entretenait une relation sécrète avec un autre homme. Un jour, il a dit à sa femme qu’il devait partir en voyage alors que ce n’était pas le cas, il a voulu surprendre sa femme avec son amant.

Chose qui s’est passée,car le piège avait parfaitement marché et pour assoir sa vengeance, il a appelé sa femme au téléphone pour lui donner rendez vous dans un lieu avant de pouvoir faire son forfait. Et quant à son amant, il l’empoissonnât et il mourût le même jour que la femme.