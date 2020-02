TEUSS Zik Fm Du Mercredi 12 Fevrier 2020 Ahmed Aidara

Teuss du 12 février 2020 est une émission de faits divers présentée par le célèbre animateur Ahmet Aidara et ses amis sur la Zik Fm et la SEN TV.TEUSS est une émission qui retrace des faits vécus au sein de la société sénégalaise et parfois même au niveau international.

Affaire Affaire du ouztaz de Ouakam

Dans l’émission Teuss du Mercredi 12 février 2020 Ahmed Aidara revient sur l’affaire Affaire du ouztaz de Ouakam .En effet Ce n’est pas par simple perversité que Mouhamed Habibou Guèye recueillait le sperme de ses proies qu’il gardait dans des récipients comme l’ont affirmé plusieurs victimes. Il y avait aussi un business derrière. Selon Libération, il vendait le « liquide » dans la sous-région, plus précisément au Mali, où il était souvent en déplacement. D’ailleurs, il revenait chaque fois de ses voyages avec beaucoup d’argent et offrait… des cadeaux à tous les enfants. Le sperme était vendu à des féticheurs qui ont besoin, pour certaines « potions », du « liquide » d’un homme venant d’éjaculer pour la première fois.

La Mairie de Ouakam s’est constitué en partie civile pour que ce pervers soit traduit en justice afin qu’il réponde de ses actes.