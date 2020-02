Teuss Zik Fm Du Mercredi 05 Fevrier 2020 Avec Ahmed Aidara

Dans l’émission Teuss du mercredi 05 février 2020,Ahmed Aidara et ses amis reviennent l’histoire d’une dame qui Habite à Guédiawaye et plus précisément au HLM Las Palmas et qui est à la recherche de son fils ainé du nom de Assane Guéye qui a disparu depuis 1984.

Et jusqu’à présent sa mère ne s’est jamais découragée à le rechercher. Se disant malade, elle ne souhaite qu’une seule chose retrouver son fils avant qu’elle ne quitte ce monde. C’est pourquoi elle est venue dans l’émission Teuss du Mercredi 5 février 2020 de Ahmed Aidara pour donner des informations sur son fils dans l’espoir de le retrouver un jour.

Dans l’émission Teuss du Mercredi 05 février 2020, Ahmed Aidara et ses amis reviennent aussi sur l’histoire d’une fillette âgée de sept (7) qui s’est fait violée par un homme âgé 45 ans.

D’après les parents de la jeune fille, les faits remontent à 2007, la fillette était partie en vacance chez ses grands parents, une fois sur place elle à rencontrer une jeune fille de son âge qui était une voisine et elle allait jouait la bas de temps en temps.

Un jour quand elle est partie jouait, elle ne trouva pas sa camarade, malheureusement pour elle, il y avait son futur bourreau qui était la bas et tout seul dans cette maison.

Profitant de cette occasion, l’homme âgé de la cinquantaine, l’a fait entrer dans la chambre pour la ligoter avant de la violer après avoir satisfait sa libido il la menaça avec un couteau pour lui dire qu’il allait la tuer si une fois elle tentait de raconter ce qui c’etait passé à ses parents.

Apres quelques jour la fillette était tombée malade, elle souffrait au bas ventre, un jour pressée de question par sa maman, elle raconta ce qui c’était passé à ses parents.

Conduite à l’homme ses parents ont eu la confirmation qu’elle à été violée, avec un certificat médical en main les parents ont porté plainte contre son bourreau