Teuss Zik Fm Du Mardi 28 Janvier 2020 Avec Ahmed Aidara, Mansour Diop.mp4

Dans l’émission Teuss du mardi 28 janvier 2020 Ahmed Aidara et ses amis reviennent sur l’assassinat de la jeune fille du nom Ndioba Seck, Agée de 22 ans, elle a été retrouvée morte à Pikine Guinaw Rails, à proximité de l’arrêt Sips. La victime n’a pas été égorgée, encore moins violée.Contrairement à ce qui été relayé.

Selon les informations Ndioba est morte après avoir reçu 64 coups de couteau. Le crime n’avait pas aussi pour mobile le vol. En sus le portable de la victime, et un billet de 10.000 Fcfa ont été retrouvés sur les lieux

La thèse du viol est également écartée, les habits de la victime, notamment le jean et le body qui lui couvrait le buste, sont restés intacts.

La dépouille a été retrouvée coincée entre une gargote et un kiosque de vente de ticket de la Lonase.

D’après le témoignage de sa maman qui a pris cette nouvelle avec philosophie remet tout entre les mains de Dieu. Et d’après elle, Ndioba a quitté chez elle vers 22 heures lorsqu’elle a reçu un coup de file et aussitôt elle est partie et c’est au lendemain qu’elle à était retrouvée tuée sauvagement.

Dans l’émission Teuss du mardi 28 janvier 2020 Ahmed Aidara et ses amis reviennent aussi sur un autre cas d’assassinat qui à eu lieu à Bignona.

D’après le témoin qui raconte les faits dans l’émission Teuss, un vieux âgé d’une soixantaine d’années a été tué dans sa chambre par son propre fils.

Selon les témoignages recueillis par la même source, le meurtrier présumé, qui répond au nom de Pape Diedhiou alias Papo, s’est servi d’un couteau pour éventrer son père, avant de se retourner vers son neveu qu’il a lui aussi assené plusieurs coups de couteaux mais par chance il est toujours en vie et actuellement il est pris en charge à l’hôpital Régional de Ziguinchor.

L’auteur du crime quant à lui à pris la fuite et est activement recherché par les forces de l’ordre.