TEUSS ZIK FM DU MARDI 18 FEVRIER 2020 AVEC AHMED AIDARA

Teuss du Mardi 18 février 2020 est une émission de faits divers présentée par le célèbre animateur Ahmet Aidara et ses amis sur la Zik Fm et la SEN TV.TEUSS est une émission qui retrace des faits vécus au sein de la société sénégalaise et parfois même au niveau international.

Dans l’émission Teuss sur la zik fm présentée par Ahmet Aidara et ses amis, toutes les histoires de la société sont divulguées au grands publics sénégalais, afin que tout un chacun puisse etre au courant de tout ce qui se passe au sein de la société.

L’émission Teuss Zik Fm du Mardi 18 février 2020, Ahmed Aidara et ses amis, aident aussi à conscientiser la société, à éveiller les gens pour leur éviter d’être arnaquer, ou d’être tromper par les malfaiteurs.

Dans l’émission teuss aussi des communiqués sur des personnes disparues y passent chaque jour afin que ces personnes dont les parents n’ont plus de leurs nouvelles puissent être identifiées et ramenées au sein de leur famille respectif.

Un homme tabassé dans un hôpital

Dans l’émission Teuss du Mardi 18 février 2020Ahmed revient sur l’affaire d’un homme qui a été tabassé par les vigiles de l’hôpital pour enfant qui se trouve à Diamniadio puis arrêté à la gendarmerie.

D’après sa femme qui raconte les faits tout est partie lorsque leur fils qui était interné au sein de l’hôpital devait sortir, on lui avait remis une facture de 150000frs pour qu’il s’acquitte des frais d’hospitalisation de son fils. N’ayant que cent mille francs (100000) avec lui il leur a proposé de prendre ca et de laisser quelque chose comme garantie mais le service comptable de l’hôpital à refuser. Dépité de cette situation le gars à commencé à péter les plombs avant que les vigiles ne viennent pour le tabasser et le conduire à la gendarmerie ou il a été arrêté et mis en détention.

C’est pourquoi la femme est venu dans l’émission teuss pour demander de l’aide à ce que justice soit faite pour que son mari sur qui compte toute sa famille puisse humer l’air de la liberté.