Teuss Zik Fm Du Mardi 11 Fevrier 2020 Ahmed Aidara

Dans l’émission Teuss Zik Fm du Mardi 11 février 2020 Ahmed Aidara et ses amis reviennent d’abord sur l’histoire d’une mère de famille qui est à la recherche de sa fille du nom d’Aby Mané. D’après sa maman qui raconte les faits, la jeune dame est âgée de 28 ans et est elle mariée. Elle à disparu depuis le 21 décembre et jusqu’à présent personne n’a eu de ses nouvelles.

D’après sa mère, elle a peut être été traumatisée par la disparue soudaine de son père qui est décédé, ce qui pourrait justifier les raisons de son départ. Sa Maman est venue dans l’émission Teuss pour lancer un avis de recherche afin que sa fille puisse être retrouvée le plus rapidement possible.

Histoire de Pédophilie

Dans l’émission Teuss Zik Fm du Mardi 11 février 2020 Ahmed Aidara et ses amis reviennent aussi sur une histoire de pédophilie.

En effet, Le responsable de la cellule de performance de l’académie de football, Dakar Sacré Cœur, située en plein milieu de Dakar,a été arrêté samedi dernier. Ce dernier est accusé d’abus sexuels sur les joueurs mineurs et de pédophilie. Sept victimes ont livré des témoignages explosifs aux enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs qui ont réussi à neutraliser le mis en cause.

Selon Libération, les jeunes victimes qui avaient honte, préféraient se taire et de souffrir en silence au lieu de dénoncer leur prédateur sexuel. Jusqu’à ce que l’une d’elles ne décide de narrer ses mésaventures avec le technicien de l’académie de football, Dakar Sacré Cœur.

Mis au courant de situation très déplaisante, c’est le président de Dakar Sacré Cœur qui a pris ses responsabilités lui-même en alertant la police.Ce,après avoir reçu l’affreux témoignage d’une victime présumée qui n’en pouvait plus des assauts du présumé pédophile. D’apres les témoignages, O. B. Sylvain ciblerait les jeunes joueurs âgés entre 13 et 15 ans pour assouvir ses désirs sexuels