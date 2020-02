Teuss Zik Fm Du Mardi 04 Fevrier 2020 Avec Ahmed Aidara

Dans l’émission Teuss du Mardi 04 Février 2020 Ahmed Aidara et ses amis reviennent sur l’histoire d’un jeune homme qui se faisait passé pour son propre marabout Mbacké-Mbacké.

En effet d’après le jeune qui raconte l’histoire le faux marabout venait de temps en temps rendre visite au vrai Marabout du nom de Serigne Abdourakhmane Mbacké.et au fur et à mesure qu’il passait du temps avec le marabout, le jeune homme a commencé à imiter la voie du marabout et sa manière de parler.

Apres cela, il appelait les gens se faisant passé pour le vrai marabout pour les gruger en se faisant passé pour le vrai marabout. Mais malheureusement pour lui, un jour il appela un des proches du marabout pour lui demander de l’argent, surpris, de voir le marabout lui demander de l’argent puisque ce n’était pas dans les habitude du marabout, le gars ira rencontrer le vrai marabout pour voir si c’était vraiment lui qui lui demander de l’argent, sans surprise, il se rend compte que ce n’était pas le marabout, mais un imposteur.

Ayant la confirmation que c’était un truand, le gars et le marabout ont voulu le mettre hors d’état de nuire. Et pour se faire, le gars a fait semblant de tomber dans le piège du faux marabout en lui donnant rendez vous pour lui remettre l’argent et quand ce dernier est venu le récupérer, il à été appréhendé.

Toujours Dans l’émission Teuss du Mardi 04 Février 2020 Ahmed Aidara,une fois arrété,le gars a été conduit à la police, au cour de l’interrogation le gars a reconnu tous les faits qui lui étaient reprochés.

Quand au vrai marabout du nom de serigne Abdourakhmane Mbacké,il lui a accordé son pardon et sa grâce .Le faux marabout est actuellement détenu dans les locaux de la police en attendant son déferrement.