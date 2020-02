TEUSS Zik Fm Du Lundi 10 Fevrier Avec Ahmed Aidara

L’histoire de la femme de Oustaz Oumar Sall disparu.

Dans l’émission Teuss du lundi 10 février 2020 Ahmed Aidara et ses amis reviennent sur l’histoire de la femme de Oustaz Oumar Sall qui avait disparu.

En effet ,Portée disparue depuis quelques jours, l’épouse de Oustaz Oumar Ahmed Sall a été retrouvée à Touba, renseignait Seneweb ce dimanche en début de soirée. Awa Ndiaye, 19 ans, a été appréhendée au cours d’une patrouille nocturne par des éléments du dahira Moukhadimatoul Khidma, organisation qui gère la grande mosquée et le cimetière de Bakhya à Touba.

Mais selon nos informations, il ne s’agit pas d’une simple disparition, mais d’une fugue. La jeune dame a préféré se tirer loin du domicile conjugal, pour des raisons qui lui sont propres. Notre source renseigne qu’elle ne veut en aucun cas retourner auprès de son mari à Jaxaay.

Même forcée à rentrer à Dakar, elle aurait promis de tout mettre en oeuvre pour repartir, à défaut de retrouver les siens, dans le Saloum.

En attendant, Awa Ndiaye a été confiée au commissariat de police de Dianatou à Touba

Un maître Coranique arrêté pour pédophilie et viol

Dans l’émission Teuss du lundi 10 février 2020 Ahmed Aidara et ses amis reviennent aussi sur une hiistoire de viol et de torture dont l’auteur n’est nul autre qu’un maitre coranique.

En effet,après des actes de tortures dans des daaras (talibés enchaînés et battus à mort) qui ont ému l’opinion ces derniers jours, c’est un cas de pédophilie qui est signalée. Le scandale a éclaté à Ouakam. Accusé par ses anciens élèves, un maître coranique a été arrêté depuis jeudi dernier. Les Bureaux exécutifs des ONG JAMRA et MBAÑ GACCE, crient au scandale et exigent une « application rigoureuse » de la loi.

JAMRA et MBAÑ GACCE, crient au scandale

D’autant plus, s’éructent les deux organisations, « un scandale similaire fut naguère énergiquement dénoncée, consécutivement à l’inconduite hautement répréhensible du maître coranique, S.A. Niang, confondu par une enquête de la Gendarmerie dans une triste affaire de pédophilie, qui avait tenu en émoi, en avril 2009, les populations du paisible village de Goulom (Daara Djolof), devenu pour la circonstance tristement célèbre », dans un communiqué.

Le communiqué revient sur cet « autre scandale sexuel, ayant pour théâtre la Commune de Ouakam, à l’actif d’un « maître coranique », qui ne l’est que de nom, et qui profitait de l’immaturité et de la naïveté de ses « talibés » (apprenants), pour abuser sexuellement d’eux, depuis… 1999. »

En effet, souligne le document « de pathétique témoignages-audios, en circulation dans les réseaux sociaux, provenant de ses victimes, révèlent que M.A., le « ouztas » pervers, sous couvert de sa fonction, profitait sans vergogne de l’autorité morale qu’il est censé incarnée vis-à-vis de ses jeunes victimes, pour exécuter ses basses besognes. Son stratagème était bien rodé : il consistait à couvrir de cadeaux ses élèves, leur donnant de l’argent, des téléphones portables, allant même jusqu’à payer les frais de scolarité de certains. Ne se limitant pas à abuser sexuellement de ces frêles talibés, cet obsédé sexuel se livrait parallèlement à des rituels d’apparence sataniques, comme des prélèvements de semences masculines, prétendument pour mieux formuler des prières au profit de ses cobayes. »

Ainsi, « ses victimes, devenus matures, ont pris leur courage à deux mains et se sont résignés à porter plainte contre ce prédateur sexuel. Lequel aurait été finalement arrêté. Mais, comme il fallait s’y attendre, les pressions sociales se multiplient, invitant les victimes à retirer leurs plaintes, afin que l’affaire soit purement et simplement étouffée… à la sénégalaise. »