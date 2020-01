TEUSS ZIK FM Du Jeudi 30 Janvier 2020 Avec Ahmed Aidara Mansour Diop Mamy Mantoulaye.mp4

Dans l’émission Teuss du Jeudi 30 janvier 2020 Ahmed Aidara et ses amis reviennent sur l’histoire d’un père de famille habitant dans la localité de Niague qui se trouve au lac Rose, de son vrai nom lac Retba, qui est l’un des sites les plus visités du Sénégal.

Actuellement le père de famille rencontre énormément de Problème avec sa propre fille. Tout est partie quand cette dernière à décider d’aller en ville pour gagner sa vie, mais chose que son père refusa catégoriquement car d’après le père ce qui a motivé sa décision en est que sa fille avait l’habitude d’aller travailler comme domestique, mais à chaque fois, elle arrêtée le travail et rentrée chez elle, en plus de cela il lui a suggéré aussi de rester et d’aider sa maman dans les travaux domestiques.

Mais malgré le refus de son père, la fille pris ces bagages et alla trouver du travail comme domestique dans une autre localité. Apres trois mois de travail, sans surprise,elle rentra chez elle bredouille, mais toutefois, elle fait part à son père qu’elle a rencontré un homme qui voudrait faire d’elle femme.

Le père s’y opposa car il ne souhaite pas que sa fille se mari avec une personne ne faisant pas partie de sa famille ou de ses proches.

Harcelé par l’amant de sa fille, le père s’est présenté dans l’émission Teuss du jeudi 30 janvier 2020 pour dénoncer le gars mais aussi demander de l’aide pour que cet homme laisse sa fille car quelque soit le cas ils ne se marieront pas a-t-il martelé. Toutefois, le père à averti de se tourner vers le mystique pour mettre fin à leur idylle,au cas ou cet l’homme continuerait de roder autour de sa fille