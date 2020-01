Teuss Zik Fm Du Jeudi 23 Janvier 2020 Avec Ahmed Aidara

Dans l’émission Teuss Zik Fm du Jeudi 23 janvier 2020, Ahmed Aidara et ses amis reviennent sur l’histoire reviennent sur une histoire de vol qui a viré au drame dans la région de Kaolack.

En effet des jeunes malfrats se sont introduits dans une maison habitée par un père et un fils qui été tous deux de nationalité américaine, alertés par un bruit les occupants de la maison se sont levés et ils s’en ont pris aux mains avec les voleurs c’est au cours des échauffourées que le fils à reçu plusieurs coups de machette à la tête et dans d’autres parties du corps.

Les agresseurs ont soutiré l’équivalent de 3,7 millions F Cfa en CFA et dollars américains après leur sale acte avant de disparaitre dans la nature.

Les bléssés, quant a eux ont été acheminés à l’hôpital mais malheureusement, le fils d’Abdoul Aziz a succombé à ses blessures ce mercredi vers 15 h.

Et Selon les informations des autorités sanitaires de l’hôpital régional de Kaolack, contrairement à son père qui souffrait d’un trauma ouvert de la main, de plaies superficielles, l’état sanitaire du fils du nom de Mohamed Cissé était beaucoup plus sérieux car il il présentait un traumatisme cranio-encéphalique grave avec une altération de la conscience et un état hémodynamique qui est instable

Au nombre de six, les malfrats sont activement recherchés par la DIC.