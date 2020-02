TEUSS ZIK FM DU JEUDI 06 FEVRIER 2020 Ahmed Aidara

Dans l’émission TEUSS ZIK FM du jeudi 6 février 2020 Ahmed Aidara et ses amis reviennent sur un homme du nom de Mor Talla Cissé habitant à Touba qui est à la recherche de son grand frére du nom de Serigne Mbacké Cissé.Ce dernier a disparu depuis l’année 2006.Depuis lors sa famille n’a aucune nouvelle de lui,espérant pouvoir le retrouvé un jour,son petit frére est venu dans l’émission Teuss pour lancer un avis de recherche sur son frére.

il a précisé aussi qu’il laisse derrière lui non seulement toute une famille,mais aussi sa femme et son enfant qui ne l’a jamais connu et qui ne souhaite qu’une seule chose voir un jour son père.

Dans l’émission TEUSS ZIK FM du jeudi 6 février 2020 Ahmed Aidara et ses amis reviennent aussi sur une femme qui est aussi à la recherche de son fils. D’après la dame son fils étudiait à Saint Louis et vivait chez sa tante mais il à disparu depuis la Tabaski de l’année 2019.Depuis lors elle n’a plus de ses nouvelles.Désespérée,sa mère est venue dans l’émission Teuss de Ahmed Aidara du Jeudi 06 février 2020 dans l’éspoir de pouvoir le retrouver un jour.

Incendie à Touba

Dans l’émission Teuss du Jeudi 06 février 2020 Ahmet Aidara et ses amis reviennent aussi sur l’incendie qui à lieu dans une maison dans la cité religieuse de Touba.

En effet, Le bilan de l’incendie qui s’est déclaré chez la famille Diop hier soir à Touba s’est alourdi. En effet après les deux garçons morts sur le coup, leur sœur et jumelle de l’un des garçons, a finalement succombé à ses blessures à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni. A Touba, la population impute la faute aux parents qui, selon eux ont laissé les enfants seuls dans la maison. Pour rappel, une dizaine d’enfants ont perdu la vie cette année à Touba dans des conditions atroces.