Teuss Zik Fm Avec Ahmed Aidara Du 22 Janvier 2020

Dans l’émission Teuss Zik Fm du Mercredi 22 janvier 2020, Ahmed Aidara et ses amis reviennent sur l’histoire d’un jeune homme âgé de 25 ans qui se dit malade car il n’a d’yeux que pour jeunes garçons ce qui l’a obligé à devenir un homosexuel.

D’après son récit il dit qu’il est un joueur professionnel de football et joue pour une très grande équipe qui évolue dans le championnat du Sénégal mais depuis à peu prés trois ans c’était comme si il était possédé par un esprit maléfique qui le pousse à avoir des désirs sexuel que pour les garçons.

Ce qui l’a poussé à aller à la rencontre de guérisseurs traditionnels et ces derniers lui ont fait croire qu’on lui a jeté un sort au stade lors d’un match de football.

Voulant sortir de cette mauvaise passe, et retrouver une vie normale, le gars s’est présenté dans l’émission Teuss afin qu’on puisse l’aider.

Dans l'émission Teuss Zik Fm du Mercredi 22 janvier 2020, Ahmed Aidara et ses amis reviennent aussi sur l'histoire d'un suicide qui eu lieu dans la région de Kolda. En effet il s'agit d'un père de famille qui s'est suicidé dans sa propre maison par pendaison. Sa famille a fait la découverte macabre dans la matinée de ce Mercredi avant d'alerter les sapeurs pompiers et la Gendarmerie.

Une fois une sur place le corps sans vie a été acheminée à l’hôpital et les gendarmes ont ouvert une enquete, mais pour l’instant on ne connait pas ce qui l’a poussé à commettre cet acte. Pour Rappel de monsieur était âgé de 44ans et laisse derrière lui sa femme et ses cinq enfants attristés.