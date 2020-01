Teuss Zik Fm Aujourd’hui Du Lundi 27 Janvier 2020 Avec Ahmed Aidara

Dans l’émission Teuss Zik Fm du Lundi 27 Janvier 2020, Ahmed Aidara et son équipe reviennent sur une histoire de viol suivi de grossesse sur une jeune mineure âgée de 17ans.

C’est son père qui vient raconter les faits. Et d’après lui c’est sa fille ainée âgée de 17 ans qui a été victime de viol suivi d’une grossesse.la fille était élève au lycée de la Fosse de Dakar et durant l’année scolaire, elle a commencé à avoir des crises qui étaient devenues régulières chez elle, et les parents en déduisent qu’elle était surement possédée par un djinn et qu’elle devait se rendre dans le village de ses grands parents pour se soigner mystiquement. Et elle est partie avec accompagnée de sa mère.

C’est durant son séjour dans le village qu’un jeune homme a abusé d’elle en la violant. Le père quant à lui ne l’a su que depuis deux semaines alors que sa fille est enceinte de quatre mois.

Quand le père à appeler sa fille pour la demander de ses nouvelles et pour savoir ce qui s’est passé réellement elle lui raconta qu’elle était partie dans la maison de leur voisin d’à coté et elle avait commencé à avoir des maux de tête atroces et quand elle a voulu rentrer chez elle, son voisin qui faisait le thé lui à demandé d’attendre de boire le thé et peut être cela la soulagerait et elle s’exécuta. Une fois qu’elle avait bu le thé elle perdu complètement connaissance et que c’est à son réveil qu’elle avait vu ses jambes entachées de sang et qu’elle a comprise qu’on a abusé d’elle.

Le père quant à lui veut récupérer sa fille pour l’amener à la gendarmerie afin qu’on puisse mettre aux arrêts le jeune malfrat, mais depuis lors elle n’arrive plus à voir sa fille car ses grands parents ne veulent pas qu’on porte plainte car il souhaite régler cette situation à l’amiable puisqu’il s’agit d’un voisin.

Le père de la fille sollicite de l’aide dans l’émission Teuss afin qu’il puisse récupérer sa fille et porter plainte contre le violeur.