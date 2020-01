Teuss Zik Fm Aujourd’hui Du Lundi 20 Janvier 2020 Avec Ahmed Aidara.mp4

Dans l’émission Teuss Zik Fm du lundi 20 janvier 2020, Ahmed Aidara et ses amis reviennent sur l’histoire d’un homme à qui on a volé sa voiture. D’après le récit du propriétaire de la voiture tout est partie quand un homme est venu se presenter dans l’agence de location de voiture qu’il dirige pour lui dire qu’il voulait louer une voiture, le gars accepta et ils passèrent aux formalités mais ce qu’il ignorait en est que le malfrat lui a présenté des faux papiers qui d’ailleurs ont été volés depuis Touba. Apres avoir passé toutes les formalités le gars partit avec une des voitures qui été en location.

Le délai de la location passa le propriétaire ne voyait toujours pas son locataire ramener la voiture plus grave il n’obtenait aucune nouvelle. C’est alors qu’il décida de l’appeler sur le numéro qui se trouvait sur le permis de conduire que le gars avait laissé comme garantit et à sa grande surprise au bout du fil une autre personne lui répond et ce dernier lui confirma que se gars était un voleur et que lui-même avait subit les conséquences de ses actes car sa voiture à lui aussi avait été volée.

Décider de retrouver sa voiture le gars est venu dans l’émission Teuss pour dénoncer le voleur et donner des informations par rapports aux marques, aux modèles et sur les numéros d’immatriculations des voitures afin que le gars puisse être identifié.