TEUSS ZIK FM AHMED AIDARA DU lundi 17 FEVRIER 2020

Teuss du lundi 17 février 2020 est une émission de faits divers présentée par le célèbre animateur Ahmet Aidara et ses amis sur la Zik Fm et la SEN TV.TEUSS est une émission qui retrace des faits vécus au sein de la société sénégalaise et parfois même au niveau international.

Dans l’émission Teuss sur la zik fm présentée par Ahmet Aidara et ses amis, toutes les histoires de la société sont divulguées au grands publics sénégalais, afin que tout un chacun puisse etre au courant de tout ce qui se passe au sein de la société.

L’émission Teuss Zik Fm du lundi 17 février 2020, Ahmed Aidara et ses amis, aident aussi à conscientiser la société, à éveiller les gens pour leur éviter d’être arnaquer, ou d’être tromper par les malfaiteurs.

Dans l’émission teuss aussi des communiqués sur des personnes disparues y passent chaque jour afin que ces personnes dont les parents n’ont plus de leurs nouvelles puissent être identifiées et ramenées au sein de leur famille respectif.

Ils reçoivent un serpent en aumône

Dans l’émission Teuss du lundi 17 février 2020 Ahmed revient sur une affaire qui défraie la chronique dans la ville religieuse de Touba. En effet, il s’agit de deux jeunes talibés qui ont reçu en aumône de la part d’un individu méconnu un sachet. Croyant qu’ils venaient de décrocher le jackpot, et trop joyeux pour regarder le contenu, ils décidèrent de continuer leur chemin.

Et quelques instants plus tard, ils ont commencé à remarquer que le sachet en question était en train de bouger, ce qui attira leur curiosité et quand ils ont décidé de l’ouvrir, ce fut la panique totale.

Car ils avaient trouvé dedans un linceul tout blanc, du maïs plus grave à l’intérieur du sachet aussi se trouver un serpent.

Pris de panique ils décidèrent d’alerter les voisins et ces dernier ont essayé de neutraliser le rampant mais malheureusement il leur a echappé.Ainsi les populations interpellent les autorités administratives afin qu’elles prennent des mesures par rapport à ces genres d’actes que même certains qualifie de crime.