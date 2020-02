Teuss Du Lundi 03 Fevrier 2020 Avec Ahmed Aidara Zik Fm

Dans l’émission Teuss du lundi 3 février 2020 janvier 2020 Ahmed Aidara et ses amis reviennent sur l’histoire qui s’est passée à keur Massar et il s’agit d’un père de famille qui se présente comme un féticheur et qui violente ses enfants.

D’après le gars qui raconte l’histoire il a été témoin des faits. D’après lui il était parti à la boutique pour acheter de la cigarette et sur place il a entendu des cris et aussitôt il a vu un homme sortir de la maison d’à coté en criant haut et fort : « il a tué son fils ».

Voulant s’enquérir de la situation, il est parti à l’intérieur de la maison avec une autre personne à leur grande surprise, ils trouvèrent un petit garçon âgé à peu prés de cinq (5) ans couché sur le sol inerte. Alors quand ils ont commencé à se poser des questions pour savoir ce qui s’est passé, une dame est venue vers eux pour leur demander de sortir de la maison et qu’il ne s’était rien passé c’était juste « un père qui jouait avec ses enfants et que l’enfant couché à bas le sol n’était pas mort ».

Ne pouvant rien faire ils sont ressortis de la maison inquiet pour le sort de cet enfant qu’ils ne savaient pas vivant ou réellement mort. Raison pour laquelle le témoin est venu dans l’émission Teuss du lundi 3 février 2020 janvier 2020 Ahmed Aidara et ses amis pour dénoncer cet abus dont sont victime ces devants de la part de leurs parents.