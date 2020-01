TEUSS Aujourd’hui ZIK FM Mardi 21 Janvier 2020 Avec Ahmed Aidara.mp4

Dans l’émission Teuss Zik Fm du Mardi 21 janvier 2020, Ahmed Aidara et ses amis reviennent sur l’histoire de la femme qui avait été retrouvée morte, ce samedi 18 janvier à Saré Yoro Diao, un village situé dans la commune de Tankanto Escale non loin de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau.



Mariée et âgée dune trentaine d’années, la victime avait été portée disparue depuis jeudi dernier. Selon le gars qui raconte le drame, son corps qui a été retrouvé dans la brousse de Saré Yoro Diao Soutou a été acheminé à la morgue de l’hôpital de Kolda par les sapeurs-pompiers.

Les gendarmes ont pu identifier la victime, Yoba Baldé, c’est le nom de la femme retrouvée morte sans tête, le maire de la commune de Tankanto escale, Abdoulaye Sow, selon lui,la tête de la victime a été retrouvée, hier dimanche. Et plus effrayant, le crâne de cette dernière a été totalement rasé. L’édile s’est confié aux animateurs de Teuss.