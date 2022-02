La cérémonie de passation de service entre le nouveau président du Conseil départemental de Thiès Siré Dia et son prédécesseur Yankhoba Diattara , s’est déroulée ce mercredi 16 février 2022 dans les locaux de ladite institution .

« Je vais insister particulièrement sur le développement humain en renforçant les structures de santé , les hôpitaux , les lycées et les Cem qui relèvent de la compétence du Conseil départemental » , a – t- il déclaré après la cérémonie de passation avec son camarade de coalition , Yankhoba Diattara .

Le nouveau président du Conseil départemental , Siré Dia , s’est engagé à ne ménager aucun effort pour » évaluer les projets en cours afin d’apporter de nouveaux projets avec les perspectives et les possibilités de financements pour dérouler son programme » .

De ce fait , Siré Dia a exprimé ses sentiments de gratitude et de remerciements à l’endroit de tous ses collaborateurs qui l’ ont accompagné dans cette coalition lors des élections locales et départementales. De son coté , Yankhoba Diattara est revenu sur son bilan dans le cadre de l’éducation et de la santé avec la satisfaction de toutes les communes du département qui ont bénéficié les programmes du Conseil durant les sept années de son mandat . Il a également formulé des compliments à l’endroit de son successeur .