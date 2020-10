Tests Covid-19 à l’ AIBD: De nouvelles mesures adoptées partir de Novembre

Le Sénégal n’accueillera plus sur son sol un passager qui n’a pas un test négatif dûment établi et datant de moins de 7 jours. Voici la nouvelle consigne du ministre du transport aérien. A partir du 1er novembre, les règles d’entrée à l’Aéroport international Blaise Diagne vont changer pour les passagers à destination du Sénégal. Dans une circulaire datée du 13 octobre, le ministre du Transport aérien Alioune Sarr a décidé d’imposer une nouvelle mesure sur les tests pour limiter les cas importés à partir de l’Aibd.



« (…) Un test RT-PCR Covid-19 négatif datant de moins de sept jours à compter de la date de rendu des résultats délivrés par un laboratoire situé dans l’Etat où le passager a commencé le voyage et figurant sur la liste des laboratoires agréés par cet Etat ou par un organisme sanitaire international reconnu par les Autorités sanitaires compétentes du pays d’origine ou de départ, est requis pour tout passager embarquant pour un aéroport du Sénégal », avertit l’autorité.



En termes simples, les passagers ont l’obligation de présenter un test négatif datant de moins de 7 jours et délivré par une structure de santé reconnue par l’Etat du Sénégal ou le pays de départ ou d’origine du passager. Les compagnies aériennes et les agences de voyage, précise la note, ont l’obligation d’informer les clients au moment de l’achat du billet d’avion.



Dans tous les cas, les avions qui transporteront des passagers non conformes à cette nouvelle réglementation le feront à leurs dépens. En effet, l’Etat qui avait décidé de faire payer le test à l’arrivée aux compagnies aériennes qui débarquent des passagers avec de faux négatifs semble changer de stratégie pour appliquer une mesure plus contraignante.