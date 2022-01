Testés positifs à la Covid-19 : Gana Guèye et Ballo Touré forfaits contre la Guinée

Nouveau coup dur pour Aliou Cissé et les Lions. En effet, ce mercredi, Gana Guèye et Fodé Ballo Touré ont été testés positifs au Covid-19. A ce titre, ces derniers seront déclarés forfaits pour le match contre la Guinée ce vendredi à 13h et qui comptera pour la 2e journée du groupe B de la Can-2021. Gana Guèye et Fodé Ballo Touré rejoignent à l’infirmerie Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy, qui avaient déjà raté le premier match des Lions contre le Zimbabwe.

Pendant ce temps, Saliou Ciss, Nampalys Mendy et Pape Matar Sarr ont été testés négatifs ce mercredi matin. Ils vont rejoindre très prochainement leurs coéquipiers à Bafoussam. C’est la Fédération Sénégalaise de Foot qui donne l’information.

Les trois joueurs étaient restés à Diamniadio depuis le 4 janvier après avoir été testés la veille du départ des Lions pour Bafoussam en compagnie de 5 autres Lions.

A l’heure actuelle, ils ont été tous testés négatifs à l’exception de Bamba Dieng, qui reste désormais le seul joueur à l’hôtel Radisson de Diamniadio.