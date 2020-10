Testé Positif au Covid-19, Sadio Mané lance un message poignant

Testé positif au Coronavirus, l’ancien joueur de Génération Foot a publié un message plein d’enseignements sur sa page Instagram.

” Salut à tout le monde,J’ai été testé positif au Coronavirus Mais je voudrais vous rassurer que je me sens bien. Je n’ai pas de symptôme sévère. A cet effet, j’ai immédiatement été mis en quarantaine afin de bien récupérer. Pour votre santé et celle de vos proches, continuez à respecter les mesures barrières. Vous participerez à freiner la deuxième vague de contamination et ainsi empêcher la propagation de la Covid 19 dans le monde. Je reviendrai plus fort qu’avant ! Ensemble nous sortirons de cette épreuve ! “, a écrit le Lion de la téranga.