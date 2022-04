Après une suspension de quelques mois due notamment à la pandémie de Covid-19, la rencontre dénommée «Gouvernement face à la presse» reprend ses droits ce jeudi matin à l’hôtel Terrou-Bi.

Ainsi, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, celui de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, ainsi que leur collègue du Pétrole et des Énergies, Aïssatou Sophie Gladima, répondront aux questions des journalistes.

D’après Le Soleil qui donne la nouvelle, le débat tournera autour des 100 jours d’exploitation du Train Express régional (TER), lancé le 27 Janvier 2022 , entre autres des questions d’actualité dans le domaine de la santé et des conséquences de la crise ukrainienne, les 43 milliards levés par l’état pour venir en aide aux ménage en difficulté seront passées en revue selon les services du ministre Oumar Guèye .