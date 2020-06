tentions à la cité Gadaye (Guédieuwaye): Des blessés et des arrestations notés du coté des manifestants

Share on Twitter

Share on Facebook

Plusieurs blessés du côté des manifestants ont été notés ce matin au quartier cité Gadaye de Guédieuwaye. La police a très tôt pris d’assaut les lieux, pour empêcher les habitants victimes de démolition de mettre leurs menaces en exergue. En effet, dans un communiqué rendu public, le front-multi-luttes DOYNA avait annoncé la tenue ce lundi de la grève de faim du collectifs des 253 victimes de démolitions de maisons, membres du front au niveau du site.

La confrontation entre la police et les victimes des maisons démolies n’a pas été facile. Ces pères et mères de familles qui ne savent plus sur quel saint se vouer pour récupérer leurs terres, ont envahi les lieux pour entamer une grève de faim sans limite.

Chose que la police a tenté d’empêcher en leur interdisant l’accéder les lieux. Une mauvaise idée pour ces victimes soutenu par le leader Guy Marie Sagna et compagnie. Les policiers, pour disperser la foule ont utilisé des grenades lacrymogènes, occasionnant plusieurs blessés du côté des victimes.

Pour rappel, le tribunal correctionnel de Dakar avait vidé l’affaire opposant les 253 familles propriétaires des maisons démolies à la cité Gadaye située à Guédiawaye, au promoteur immobilier Babacar Fall dit Mbaye Fall le 14 septembre 2017. Ce dernier a été déclaré coupable de destruction de biens appartenant à autrui, faux et usage de faux et escroquerie à jugement. Les faits remontent à décembre 2013. Ainsi, le juge Maguette Diop avait prononcé une peine de 2 ans de prison à son encontre. En sus, d’un mandat d’arrêt.