Tentative d’assassinat sur Ousmane Sonko: le procureur général livre les détails et annonce une tentative d’insurrection visant l’Etat, les religieux et la presse par un groupe appelé « COMMANDO »

La justice sénégalaise via son procureur général Ibrahima Bakhoum, a annoncé hier avoir arrêté des membres d’un groupe qui avait comme objectif « semer le chaos et l’insurrection » dans le pays pour « empêcher » la tenue du procès de l’opposant Ousmane Sonko, poursuivi en diffamation par le ministre, Mame Mbaye Niang, ce jeudi 30 Mars à Dakar.

« Des investigations ont établi des faits mettant en jeu la stabilité du pays(…) L’intention de ce groupe était de mener des actes subversifs et de porter atteinte à des personnalités publiques dans la justice, l’appareil d’Etat, dans les milieux religieux et la presse », a affirmé le procureur général de la République Ibrahima Bakhoum, lors d’une rencontre avec la presse.

À l’en croire, les investigations menées par ses équipes ont permis de découvrir la confection par ce groupe qui se fait appeler COMMANDO « de produits explosifs, de fumigènes, de cocktails Molotov et de herses » et un déplacement de ses membres pour se procurer des armes dans un marché sous-régional proche de la Guinée, a dit M. Bakhoum.

Toujours dans cette affaire quatre personnes ont été formellement identifiées et interpellées pour « association de malfaiteurs, actes et manœuvres de nature à troubler l’ordre public, incendie criminel » et 19 sont recherchées, selon le procureur général.

En ce qui concerne, la tentative d’assassinat sur le Sieur Ousmane Sonko, le procureur qui s’était auto saisi a fait savoir qu’après enquête et l’audition des médecins qui ont consulté Sonko en plus de l’exploitation de son dossier médical, il n’ont aucune existence de preuves scientifiques ou médicales qui prouvent que l’on a essayé d’attenter à l’intégrité physique ou sanitaire du leader de Pastef. Par conséquent, la seule piste qui s’offre à eux, est celle du Sieur Yarga Sy qui se réclame militant de pastef et qui a déclaré lors des échauffourées du 16 Mars dernier avoir filé une écharpe imbibée de vinaigre à Ousmane Sonko pour estomper les effets de la fumée des grenades lacrymogènes lorsque qu’il s’est aperçu que ses yeux larmoyaient.

Il a été arrêté renseigne le procureur, et d’ailleurs une information judiciaire sera ouverte pour clarifier cette affaire, en outre Ousmane Sonko bénéficie d’un certificat médical d’incapacité de 10 jours allant de la date du 21 Mars au 31 Mars.

