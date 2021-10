Tentative d’assassinat et vol en réunion: Sokhna Aida Diallo a confirmé sa plainte

Une semaine après l’assaut donné par une dizaine d’assaillants dans sa résidence privée à Médinatoul Salam, dans la nuit du 17 au 18 octobre Sokhna Aida Diallo a confirmé, hier, sa plainte à la compagnie de Mbour.

Accompagné par son avocat et ses talibés, qui dans la ferveur et la détermination ont suivi le cortège de la dame Sokhna Aida DIALLO de la gendarmerie jusqu’à son domicile. La guide des thiantacones s’est rendu hier à la compagnie de Mbour où elle a confirmé sa plainte déposée pour élucider l’attaque perpétrée dans la nuit du 17 au 18 octobre dernier à sa résidence “Keur Thiofel” par « un commando armé ».

Me Khouraichy BA s’est confié à la presse à la sortie de cet entretien: “Ce dossier est pendant en justice. En conséquence je ne peux me pencher sur le contenu de l’audition de ma cliente Aida Diallo. Il faut cependant noter que la présumée victime dans cette affaire, Sokhna AIDA SALIOU THIOUNE s’est effectivement rendue contre son gré, à la brigade de gendarmerie de Mbour pour confirmer sa plainte.

Je dois également me réjouir du sens de responsabilité avec lequel ma cliente a géré ce problème parce que ce qui s’est passé dans la nuit du 17 octobre passé est extrêmement grave. Malgré tout, elle a réussi à canaliser cette affaire en verrouillant l’affaire. Je précise que c’est à la fin de la célébration du Gamou qu’elle a informé l’assistance et l’opinion de ce qu’une bande armée avait pris d’assaut sa résidence et que les assaillants avaient pour mission d’attenter sa vie. Une telle sérénité vaut son pesant d’or. Par ailleurs, je tiens aussi à préciser que la gendarmerie n’a jamais fait de communiqué sur cette affaire. Il y a une sorte de manipulation qui mérite d’être réparée sur le soi disant communiqué de la gendarmerie qui est une institution qui a son canal de communication » soutient Me Khouraichy BA.